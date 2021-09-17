Убивший Флойда экс-полицейский не признал вину в удушении подростка

Американский экс-полицейский Дерек Шовин, убивший афроамериканца Джорджа Флойда, отказался признавать себя виновным в предполагаемом нарушении гражданских прав 14-летнего темнокожего подростка в 2017 году. Об этом пишет ABC News.

Мужчину обвиняли в том, что во время задержания он пытался удушить подростка — экс-полицейский сжал горло несовершеннолетнего, ударил фонариком по голове, повалил на землю, надавив коленом. В это время юноша был в наручниках и уже не сопротивлялся.

Обвинение уточняет, что такой приём похож на тот, которым удушили Флойда. В результате подросток получил телесные повреждения, однако Шовин отрицает свою вину.

Также отмечается, что за 19 лет работы экс-полицейским на него было подано не менее 18 жалоб.

Инцидент произошёл в мае 2020 года в Миннеаполисе. В ходе ареста Флойда полицейский применил удушающий приём. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве. В июне 2020 года американский суд приговорил его к 22 годам тюремного заключения за убийство Флойда. При этом сторона обвинения просила для Шовина 30 лет тюрьмы, а родственники погибшего требовали пожизненного заключения.