Убитая полицейским во время беспорядков в Вашингтоне была ветераном ВВС

https://static.news.ru/photo/097e8c48-50ac-11eb-8d64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global look Press

Женщина по имени Эшли Бэббит, которая скончалась во время беспорядков на территории Вашингтона, была ветераном ВВС. Как ранее сообщал начальник городской полиции Роберт Конти, в неё выстрелил из служебного оружия сотрудник правоохранительных органов.

Бэббит доставили в больницу, однако докторам не удалось спасти её жизнь. От полученных ранений женщина скончалась. Позднее стало известно, что она 14 лет служила в ВВС США.

По этому поводу заявление уже сделала мэр Вашингтона Мюриэл Боузер. Она сказала, что городские власти проводят расследование в связи с произошедшим, передаёт телеканал Fox News.

6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена, однако этого не произошло. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Члены конгресса были немедленно эвакуированы, одновременно с этим на ступенях конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба.

Вскоре Капитолий был очищен от протестующих силами полиции и спецназа.

Как ранее писал NEWS.ru, во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека.