Трампа уличили в намерении участвовать в выборах 2028 года Онлайн-магазин Трампа начал продажу бейсболок к выборам 2028 года

Фото: Keystone Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

В интернет-магазине президента США Дональда Трампа появились в продаже бейсболки с надписью «Трамп 2028», обратило внимание издание РИА Новости. Это может свидетельствовать о намерении американского лидера баллотироваться на третий срок.

Стоимость одной бейсболки составляет $50. Журналисты обратили особое внимание на тот факт, что головной убор произведен в США.

По закону Трамп не имеет права переизбираться на третий срок, но он хочет его обойти. Есть несколько способов. Один из них — избрание вице-президента Джей Ди Вэнса на высший государственный пост. После этого он бы передал свои полномочия нынешнему лидеру. Говоря об этом, политик подчеркнул, что пока думать об этом рано, но с «такими вопросами он не шутит».

Три четверти американцев считают, что президенту США не следует баллотироваться на третий срок. Кроме того, 59% опрошенных уверены, что Штаты пошатнули свой авторитет на мировой арене. В опросе приняли участие 4306 совершеннолетних американцев.

До этого издание Daily Mail подсчитало, что нынешний лидер имеет возможность находиться у власти до 2037 года. Дело в том, что конституция запрещает переизбрание политика после двух сроков. При этом там не упоминаются случаи, когда экс-лидер может вернуться на пост из-за отставки или смерти другого главы государства.