Президент США Дональд Трамп считает, что украинский лидер Владимир Зеленский действительного хочет урегулировать конфликт на востоке страны, поэтому он, скорее всего, заключит сделку с российским коллегой Владимиром Путиным.
По его мнению, восстановить мир в Донбассе можно, если договориться с Россией.
Думаю, Зеленский заключит сделку с Путиным, — предположил политик, отвечая на вопрос о развитии событий на востоке Украины.
Кроме того, Трамп отметил, что с нетерпением ждёт приезда Зеленского в США, передаёт
Как писал News.ru, временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил о том, что сейчас прорабатывается возможность провести встречу между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Она может пройти в Нью-Йорке.