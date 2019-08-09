https://static.news.ru/photo/6ce1adde-babb-11e9-b142-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп считает, что украинский лидер Владимир Зеленский действительного хочет урегулировать конфликт на востоке страны, поэтому он, скорее всего, заключит сделку с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его мнению, восстановить мир в Донбассе можно, если договориться с Россией.

Думаю, Зеленский заключит сделку с Путиным, — предположил политик, отвечая на вопрос о развитии событий на востоке Украины.

Кроме того, Трамп отметил, что с нетерпением ждёт приезда Зеленского в США, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил о том, что сейчас прорабатывается возможность провести встречу между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Она может пройти в Нью-Йорке.