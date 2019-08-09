Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил о том, что сейчас прорабатывается возможность провести встречу между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Она может пройти в Нью-Йорке.
Тейлор подтвердил, что сейчас идёт подготовка и к официальному визиту Зеленского в США, сообщает «
Также есть вероятность встречи глав двух стран в Польше во время Генассамблеи ООН.
Оба президента ожидают увидеть друг друга в обоих местах — в Польше и Нью-Йорке. Надеемся, будут другие возможности, но они пока не определены, — сказал Тейлор.
Он при этом опроверг информацию, что встречу Зеленского и Трампа отложили. По словам поверенного в делах США, она состоится, но сроки пока не определены.
Ранее News.ru писал, что представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил о начале подготовки Вашингтоном и Киевом визита президента Владимира Зеленского в Штаты. Политики будут обсуждать ситуацию в Донбассе и бизнес-сотрудничество.