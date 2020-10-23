Трамп заявил, что Россия и Иран против его победы на выборах

https://static.news.ru/photo/45777af8-1555-11eb-8c6d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Donald Trump via globallookpress.com/Global Look Press

Власти России и Ирана не хотят, чтобы Дональд Трамп одержал победу на выборах главы государства, заявил он сам в ходе дебатов с кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Джо Байденом.

По его словам, такая информация получена от директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа.

Рэтклифф <...> сказал: «Одно является общим для них (России и Ирана — NEWS.ru). Они <...> хотят, чтобы вы проиграли». [Это] потому, что <...> никто не был жёстче в отношении России, чем я, — сказал Трамп.

В качестве примеров своих жёстких действий по отношению к Москве политик назвал шаги по увеличению взносов членов НАТО в бюджет Североатлантического альянса.

Трансляция дебатов велась на C-Span.

Также в ходе мероприятия Трамп заявил, что предыдущая администрация Соединённых Штатов, должность вице-президента в которой занимал Байден, виновна в том, что Россия присоединила Крым.

Накануне в американском штате Теннесси прошёл последний раунд дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Дискуссия приятно удивила зрителей: участники обошлись почти без оскорблений и не перебивали друг друга. На этот раз они коснулись не только внутренней, но и внешней политики. Но так и не смогли договориться о том, кого из них Россия не любит больше.

В части дискуссии, касающейся нацбезопасности, модератор Кристен Велкер попросила обоих кандидатов прокомментировать утверждения национальной разведки США о том, что Россия и Иран активно пытаются повлиять на исход выборов. Джо Байден ответил, что таким образом иностранные силы подыгрывают Трампу.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа, писал NEWS.ru.