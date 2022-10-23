Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы эскалации на Украине, если бы остался на посту президента. Об этом он сообщил на митинге перед своими сторонниками в штате Техас, трансляцию выступления вел телеканал Newsmax. Он также раскритиковал политику действующего президента Джо Байдена, в частности, вывод войск из Афганистана Трамп назвал «крупнейшим унижением США».
Этого никогда бы не произошло, даже за миллион лет, останься я президентом. Кроме того, цены на нефть были бы настолько низкими, что они бы не смогли финансировать войну, хотя это и не потребовалось бы. Президент РФ Владимир Путин никогда бы не пошел на это. А я его хорошо знаю, — сказал Трамп.
Экс-президент США также намекнул, что готов участвовать в выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. По его мнению, результаты президентских выборов 2020 года были сфальсифицированы. Трамп также уверен, что он «дважды выдвигался и дважды победил». При этом Трамп отметил, что во второй раз «за него проголосовало на несколько миллионов американцев больше, чем в 2016 году».
Ранее о намерении вновь участвовать в президентских выборах заявил соперник Трампа по выборам 2020 года 79-летний действующий хозяин Белого дома Джо Байден.