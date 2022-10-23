Трамп заявил, что не допустил бы эскалации на Украине

Фото: Ralf Hirschberger/dpa/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы эскалации на Украине, если бы остался на посту президента. Об этом он сообщил на митинге перед своими сторонниками в штате Техас, трансляцию выступления вел телеканал Newsmax. Он также раскритиковал политику действующего президента Джо Байдена, в частности, вывод войск из Афганистана Трамп назвал «крупнейшим унижением США».

Этого никогда бы не произошло, даже за миллион лет, останься я президентом. Кроме того, цены на нефть были бы настолько низкими, что они бы не смогли финансировать войну, хотя это и не потребовалось бы. Президент РФ Владимир Путин никогда бы не пошел на это. А я его хорошо знаю, — сказал Трамп.

Экс-президент США также намекнул, что готов участвовать в выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. По его мнению, результаты президентских выборов 2020 года были сфальсифицированы. Трамп также уверен, что он «дважды выдвигался и дважды победил». При этом Трамп отметил, что во второй раз «за него проголосовало на несколько миллионов американцев больше, чем в 2016 году».

Ранее о намерении вновь участвовать в президентских выборах заявил соперник Трампа по выборам 2020 года 79-летний действующий хозяин Белого дома Джо Байден.