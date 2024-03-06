Трамп заявил, что над США смеется весь мир и объяснил почему Трамп: мир насмехается над США из-за политики Байдена

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Дональд Трамп

Политика американского президента Джо Байдена привела к тому, что мир смеется над США и использует Вашингтон в своих интересах, такое мнение выразил экс-глава Белого дома Дональд Трамп, во время выступления в штате Флорида. По его словам, которые приводит ТАСС, во времена его президентства Соединенные Штаты были самой уважаемой во всем мире страной.

Наши города захлестнула преступность со стороны мигрантов, которые попали в США из-за Байдена. Это целая новая категория преступлений. <...> Мир смеется над нами. Мир пользуется нами, — сказал он.

Трамп считает, что в настоящий момент Соединенные Штаты можно назвать страной третьего мира ввиду отсутствия безопасной границы и нечестных выборов. Экс-лидер США убежден, что нынешний президент Байден является худшим среди всех президентов в истории страны.

Ранее сообщалось о том, что Трампу запретили использовать музыку певицы, назвавшей его дьяволом. Исполнительница Шинейд О’Коннор умерла почти год назад, при жизни она критиковала Трампа, поэтому лейбл Chrysalis Records потребовал от бывшего президента США не использовать ее композиции в своих политических целях.

В марте Верховный суд США пришел к выводу, что власти отдельных штатов не могут решать судьбу Трампа на федеральных выборах. Высшая судебная инстанция Соединенных Штатов при этом сослалась на правоприменение секции № 14-й поправки в конституцию, которая относится к полномочиям конгресса. Именно он, а не отдельные штаты отвечают за допуск к президентским выборам.