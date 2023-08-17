Трамп заявил, что его хотят посадить в тюрьму пожизненно

Фото: White House/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок по сфабрикованным делам. По его словам, администрация действующего американского главы Джо Байдена превращает США в страну третьего мира, передает РИА Новости.

Они искренне верят, что им сойдет с рук попытка посадить пожизненно лидирующего оппонента, несмотря на то, что он не совершал преступлений, — сказано в заявлении.

Прокуратура обязала Трампа явиться в суд не позднее 25 августа для предъявления обвинений в рамках четвертого дела. Помимо этого жюри присяжных согласовало ордер на арест бывшего президента США и других фигурантов дела.

Ранее стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по делу о попытке повлиять на выборы главы государства в 2020 году. Согласно тексту документа, Трампа обвиняют в нарушении закона о борьбе с коррупцией, подстрекательстве к нарушению присяги госслужащими, а также в заговоре с целью подлога.

В свою очередь Трамп призвал отложить начатые против него судебные разбирательства до завершения выборов президента США в 2024 году. Политик подчеркнул, что один из процессов был назначен на ту же дату, когда пройдут важные праймериз в штате Айова.