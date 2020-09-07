Трамп запретит контракты с переносящими производство в Китай компаниями США

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал запретить федеральным ведомствам страны заключать контракты с американскими компаниями, которые переносят своё производство в КНР.

Запретим федеральные контракты с компаниями, которые переносят производство в Китай, — цитирует ТАСС американского лидера, давшего 7 сентября пресс-конференцию в Белом доме.

Ранее американские власти включили в санкционные списки 24 компании КНР за помощь в возведении искусственных островов в Южно-Китайском море. Об этом заявил министр торговли США Уилбур Росс. По словам чиновника, Пекин продолжает свою деятельность в Южно-Китайском море с 2013 года. Не обращая внимания на протесты США, КНР обеспечивает размещение своих постов в регионе и тем самым подрывает суверенные права партнёров Вашингтона.

США хотят создать международную коалицию для противостояния Китаю. По словам главы Госдепартамента Штатов Майка Помпео, КНР систематически нарушает международный правопорядок. Речь идёт не только о строительстве островов в Южно-Китайском море, но также о конфликте с Индией и распространении коронавируса, писал NEWS.ru.