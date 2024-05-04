Трамп захотел повысить взносы членов НАТО на оборону The Telegraph: Трамп может повысить расходы членов НАТО на оборону до 3% ВВП

Фото: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп в случае избрания на пост главы государства планирует повысить минимальный уровень расходов стран — участниц НАТО на оборону до 3% ВВП, пишет The Telegraph со ссылкой на источник. Он утверждает, что при расчете размера вклада финансовая и военная поддержка Украины не рассматривалась. К такому выводу американский политик пришел после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке.

Его мысли склоняются к 3%, особенно после разговора с Дудой, и это не считая денег Украине, — поделился собеседник газеты, близкий к политику.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил мнение, что НАТО может развалиться, если Трамп вновь возглавит США. По его словам, бывший глава Белого дома предлагает союзникам получать средства напрямую от США, а не через посредников в Альянсе. Более того, Рогов утверждает, что при Трампе военный блок не может противостоять России.

Также стало известно, что Трамп составил детальный план мирного урегулирования конфликта на Украине, однако не будет его представлять до выборов американского президента. Журналисты считают, что он расценивает свою инициативу как рычаг воздействия.