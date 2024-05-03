Назван единственный человек в мире, способный развалить НАТО Рогов: Трамп может развалить НАТО, если вновь станет президентом США

Фото: Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

НАТО может развалиться, если экс-президент США Дональд Трамп вновь возглавит страну, заявил NEWS.ru председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, бывший глава Белого дома предлагает союзникам получать средства напрямую от США, а не через посредников в Альянсе.

Трамп хочет свести роль НАТО к минимуму и возвысить США. Трамп понимает, что проще получать деньги за американскую крышу напрямую, нежели через посредников в НАТО. Развал НАТО теоретически возможен при Трампе, но важную роль сыграют успехи России в СВО. Тогда будет понятно, что НАТО не может противостоять России, и никто не захочет с нами ввязываться в конфликт, — считает Рогов.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил в интервью с советником премьер-министра Венгрии Балажем Орбаном, что НАТО хочет начать войну с Россией, что может привести к уничтожению Соединенных Штатов и некоторых стран Европы, поэтому Альянс нужно срочно распустить. По словам журналиста, военный блок не пытается укрепить суверенитет других стран, а препятствует его реализации. В свою очередь Орбан напомнил, что официальная позиция Североатлантического альянса — нежелание прямой конфронтации с Москвой.

Накануне НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории стран — членов Альянса. Согласно сообщению, Москва проводит кампании по дезинформации и кибератаки. При этом конкретных доказательств этого представители Североатлантического альянса не предоставили. «Вредоносная деятельность» затронула Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию, уточнили в НАТО.