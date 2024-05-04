Трамп втайне разработал план завершения конфликта на Украине The Telegraph: Трамп разработал план мирного разрешения конфликта на Украине

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп составил детальный план мирного урегулирования конфликта на Украине, однако не будет его представлять до выборов, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источник. По информации журналистов, миллиардер расценивает инициативу как рычаг воздействия.

Трамп рассчитывает ограничиться в рамках выступлений на предвыборных мероприятиях простыми утверждениями о завершении конфликта, говорится в статье. Таким образом он хочет привлечь на свою сторону сторонников мирного урегулирования противостояния, констатировали в СМИ.

Ранее стало известно, что Трамп поддержал спикера палаты представителей Майка Джонсона и хранил молчание в день обсуждения законопроекта о финансовой помощи Украине, 20 апреля. Таким образом бывший американский лидер отказался оказывать давление на республиканцев. Кроме того, он разместил в своих соцсетях сообщение, в котором заявил о важности «выживания и мощи Украины» для США и поинтересовался, почему страны Европы не предоставляют Киеву больше денег.

До этого газета The New York Times обратила внимание, что миллиардер смягчил позицию касательно финансовой помощи украинскому правительству. Он пересмотрел свои взгляды на фоне одобрения законопроекта о предоставлении Вашингтоном Киеву $61 млрд, говорилось в статье.