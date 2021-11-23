Трамп встретился с подростком, оправданным по делу о двойном убийстве

Бывший американский лидер Дональд Трамп недавно принимал у себя в качестве гостя Кайла Риттенхауса — оправданного судом подростка, которого обвинили в двух убийствах при беспорядках, организованных движениями BLM и Antifa. Юноша прибыл в штат Висконсин в августе прошлого года для защиты горожан от агрессивных действий протестующих, сообщил телеканал Fox News.

Он (Риттенхаус. — NEWS.ru) позвонил. Он хотел узнать, может ли он заехать, поздороваться, потому что он является фанатом, — заявил Трамп в интервью.

Как указал политик, Риттенхаус со своей матерью посетили резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, где экс-президент США проживает на данный момент, и уехал «недавно».

Он действительно очень приятный молодой человек, — сказал Трамп.

Незадолго до этого Трамп поздравил Риттенхауса с оправдательным решением суда.

Ранее суд присяжных оправдал Кайла Риттенхауса по всем пунктам обвинения. 17-летний подросток ранил одного и застрелил двух человек во время протестов 2020 года. Выстрелы были сделаны им из полуавтоматической винтовки AR-15 во время погромов в городе Кеноша. В случае обвинительного приговора парню грозило бы пожизненное заключение. Но коллегией присяжных было вынесено решение о том, что подросток применил оружие для самообороны от накинувшихся на него участников протеста.