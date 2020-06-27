Трамп вспомнил о старой стратегии ради победы на президентских выборах

https://static.news.ru/photo/d54fc798-b880-11ea-b60a-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп, вспомнив о своей старой стратегии ведения предвыборной кампании, решил сосредоточиться на своем базовом электорате, чтобы победить на выборах.

По данным Associated Press, недавно американский лидер принял несколько мер, чтобы порадовать своих старых сторонников. Речь идёт об оживлении экономики страны, а также об ужесточении иммиграционного законодательства, так как Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой.

Теперь Трамп сосредоточился на проведении развлекательных мероприятий, чтобы с их помощью промотивировать людей пойти на избирательные участки. Такие акции уже прошли в штатах Оклахома и Аризона, несмотря на пандемию COVID-19.

Советники политика считают, что ему трудно будет переманить людей, которые ещё не определились со своими политическими взглядами. Эксперты предложили Трампу обратиться в первую очередь к тем, кто и так поддерживал его.

На президентских выборах в 2016 году Трамп использовал лозунг Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). Впервые такой слоган был использован в президентской кампании Рональда Рейгана в 1980 году. Затем его для президентской гонки взял Билл Клинтон в 1992-м. Сейчас Трамп подбирает новый лозунг для своей избирательной кампании. Прежний — «Сохраним Америку великой!» (Keep America Great!) — потерял актуальность из-за упадка экономики ввиду пандемии коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, в случае неудачи на президентских выборах глава Белого дома Дональд Трамп готов признать своё поражение. Политик считает, что для страны будет очень печальным, если победит Джо Байден.