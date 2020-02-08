https://static.news.ru/photo/f16eb2e6-4a93-11ea-acc5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал очередной указ об увольнении. Американский лидер уволил ещё нескольких сотрудников администрации за показания против него в процессе импичмента.

Такая участь уже коснулась постпреда США при ЕС Гордона Сондланда и сотрудника Совета национальной безопасности подполковника Александера Виндмана, а также брата последнего Юджина Виндмана, пишет «Газета.ru».

NEWS.ru сообщал ранее, что сенат Конгресса США оправдал американского лидера Дональда Трампа по обеим статьям обвинения импичмента. По этому поводу лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Соединённых Штатов отпраздновать победу в Майами.