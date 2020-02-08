Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Соединённых Штатов отпраздновать в Майами «победу в сенате».
Ранее сенат США полностью оправдал Трампа по всем пунктам обвинения и процесс по импичменту завершился безрезультатно, американский лидер остался на своём посту.
Все члены фракции ЛДПР готовы лететь в США, чтобы поднять бокал за ваш успех. Мы предлагаем вам ужин за наш счёт в Майами, где находится ваше прекрасное поместье Мар-а-Лаго, — цитирует письмо Жириновского Трампу РИА Новости.
Кроме того, российский политик выразил неодобрения действиями спикера нижней палаты парламента Нэнси Пелоси и решением республиканца Митта Ромни голосовать против Трампа.
Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп считает, что Демократическая партия предпримет новую попытку отстранения его от власти. Выступая в Белом доме 6 февраля, глава Белого дома назвал демократов «порочными людьми», которые «держатся друг за друга, как клей».