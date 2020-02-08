https://static.news.ru/photo/75ece42c-4a10-11ea-accf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Соединённых Штатов отпраздновать в Майами «победу в сенате».

Ранее сенат США полностью оправдал Трампа по всем пунктам обвинения и процесс по импичменту завершился безрезультатно, американский лидер остался на своём посту.

Все члены фракции ЛДПР готовы лететь в США, чтобы поднять бокал за ваш успех. Мы предлагаем вам ужин за наш счёт в Майами, где находится ваше прекрасное поместье Мар-а-Лаго, — цитирует письмо Жириновского Трампу РИА Новости.

Кроме того, российский политик выразил неодобрения действиями спикера нижней палаты парламента Нэнси Пелоси и решением республиканца Митта Ромни голосовать против Трампа.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп считает, что Демократическая партия предпримет новую попытку отстранения его от власти. Выступая в Белом доме 6 февраля, глава Белого дома назвал демократов «порочными людьми», которые «держатся друг за друга, как клей».