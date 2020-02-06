https://static.news.ru/photo/ea24cb7c-490f-11ea-8d0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп считает, что Демократическая партия США предпримет новую попытку отстранения его от власти.

Выступая в Белом доме 6 февраля, глава Белого дома назвал демократов «порочными людьми», которые «держатся друг за друга как клей».

Именно так они устроили импичмент: потому что у них было 220 человек или около того, так что если от них никто не отколется, то у них будет возможность начать импичмент против кого угодно. И они, вероятно, вернутся за большим, — заявил Трамп, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что такой сценарий развития событий может и не случится, поскольку после провала попытки импичмента рейтинг Республиканской партии лишь вырос.

NEWS.ru писал, что 6 февраля Сенат Конгресса США оправдал Дональда Трампа по всем статьям обвинения импичмента. С него сняли обвинения в злоупотреблении властью. Решение сенаторов является окончательным и не подлежит обжалованию.