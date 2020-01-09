https://static.news.ru/photo/946af172-3305-11ea-9767-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, говоря о причинах убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил, что он планировал осуществить взрыв одного из американских посольств.

Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство, — отметил глава Белого дома.

По его словам, американские спецслужбы устранили настоящего монстра, передаёт ТАСС.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции был убит 3 января. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

Ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани», писал NEWS.ru.