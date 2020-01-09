Президент США Дональд Трамп, говоря о причинах убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил, что он планировал осуществить взрыв одного из американских посольств.
Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство, — отметил глава Белого дома.
По его словам, американские спецслужбы устранили настоящего монстра,
Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции был убит 3 января. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.
Ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани», писал NEWS.ru.
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