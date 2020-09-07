Трамп: США работают над торговыми соглашениями с семью странами

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент Вашингтон готовит крупные торговые соглашения с семью странами. Он не стал уточнять, о каких государствах идёт речь.
Он пообещал, что для США все эти сделки пройдут честно,
Мы сейчас работаем над семью крупными торговыми соглашениями, — сказал глава государства.
Ранее, как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что американская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа, в настоящее время находящаяся в процессе создания, может быть представлена в октябре.
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