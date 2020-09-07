Трамп: США работают над торговыми соглашениями с семью странами

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона придурком за его слова о письмах от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Только что услышал, что этот ненормальный Джон Болтон говорил о том, что я обсуждал «любовные письма от Ким Чен Ына», как будто я относился к ним только так. Это был...