Трамп разочаровался в результате выборов в США Трамп назвал выборы в конгресс США «отчасти разочаровывающими»

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

«Отчасти разочаровывающими» назвал экс-президент США Дональд Трамп состоявшиеся 8 ноября выборы в конгресс. Вопреки ожиданиям, представители Республиканской партии пока не смогли взять под контроль ни одну из двух палат. При этом политик посчитал выборы личной «очень большой победой». Свое мнение он высказал на странице в социальной сети Truth Social.

Хотя в некотором смысле вчерашние выборы были отчасти разочаровывающими, с моей личной точки зрения, это была очень большая победа, — написал Трамп.

Выборы в законодательный орган США завершились 9 ноября. В ходе процедуры должны быть переизбраны 435 членов палаты представителей и 35 из 100 членов сената. По данным CNN, в настоящее время республиканцы получают 203 места из необходимых 218 для контроля в палате представителей и 49 мест в сенате, где для получния большиснтва нужен 51 делегат. Демократы располагают 187 местами в палате представителей и 48 в сенате.

По данным NBC, члены Республиканской партии США смогут забрать в палате представителей конгресса 219 мест с погрешностью в 13 мест, демократы же займут 216 позиций. Для того чтобы контролировать нижнюю палату, партии необходимо занять 218 кресел. Официальные данные в настоящий момент не опубликованы, подсчеты продолжаются.

Подчет голосов продолжается.

Ранее Трамп заявил, что победы кандидатов от Республиканскй партии на выборах в конгресс являются его заслугой, а все поражения, которые потерпели республиканцы — не его вина.