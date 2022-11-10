Трамп назвал победы республиканцев на выборах в конгресс своей заслугой

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что победы кандидатов от Республиканскй партии на выборах в конгресс являются его заслугой. Слова политика приводит канал News Nation. Трамп также подчеркнул, что все поражения, которые потерпели республиканцы — не его вина.

Я думаю, если они победят, я должен получить все признание, а если проиграют, меня не следует винить вовсе. Но, наверное, будет наоборот, — сказал экс-президент.

Он пожаловался, что в реальности все происходит с точностью до наоборот. Даже те республиканцы, которым он лично посоветовал выдвигаться и которые в результате тпобедили, его заслуги в своем успехе не признают. Зато при поражении они начинают искать виноватых, отметил Трамп.

Когда дела у них плохи, они винят меня во всем. Я готов ко всему, но мы защитим себя, — заявил политик.

Выборы в законодательный орган США завершились 9 ноября. В ходе процедуры должны быть переизбраны 435 членов палаты представителей и 35 из 100 членов сената. По данным NBC, члены Республиканской партии США смогут забрать в палате представителей конгресса 219 мест с погрешностью в 13 мест, демократы же займут 216 позиций. Для того чтобы контролировать нижнюю палату, партии необходимо занять 218 кресел. Официальные данные в настоящий момент не опубликованы, подсчеты продолжаются.

Ранее Дональд Трамп сообщил о массовых сбоях, которые наблюдаются в ходе промежуточных выборов в разных городах страны. Он призвал своих сторонников выходить на протесты.