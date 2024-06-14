Трамп рассказал, почему ему было легко общаться с Путиным Трамп заявил, что всегда легко налаживал контакт с сильными людьми

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ладил с российским лидером Владимиром Путиным в силу своего характера. Американский политик пояснил в интервью YouTube-каналу Impaulsive, что он хорошо налаживает контакт с сильными людьми, а вот со слабыми нет.

Со слабыми я не очень уживаюсь, — резюмировал экс-глава Штатов.

Также Трамп отметил, что у него были «очень хорошие отношения» с Путиным, хотя политик бывал «довольно жестким» в общении с российским коллегой. Также он, по его словам, уважал председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее бывший хозяин Белого дома рассказал, что вел совместную работу с Путиным в сфере отказа от ядерного оружия во время своего руководства американской администрацией. Республиканец подчеркнул, что данный тип вооружений является «слишком мощным». Сегодня Штаты живут «в самое опасное время в истории страны», поскольку велика вероятность развязывания войны с применением ядерного оружия, резюмировал он.

Кроме того, Трамп до этого пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата россиянину Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Они встретились на турнире в США, где экс-чемпион UFC выступил секундантом Ислама Махачева, защитившего титул чемпиона в легком весе. Политик присутствовал на мероприятии в качестве зрителя.