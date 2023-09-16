Трамп призвал спасти США от тиранов-фашистов, которые управляют страной

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-лидер США Дональд Трамп призвал спасти страну от управленцев, которые являются фашистами и тиранами. Во время мероприятия «Женщины — лидеры Америки» он подчеркнул, что его согражданам на предстоящих выборах нужно решить, будут ли ими дальше руководить такие люди. Трансляция выступления доступна на YouTube.

Через год вы будете голосовать на самых важных выборах за свою жизнь. Эти выборы определят, будут ли Америкой управлять тираны-марксисты, фашисты и коммунисты,— заявил Трамп.

Он призвал держаться «в этой битве» вместе и победить «продажного» действующего президента США Джо Байдена. По его мнению, сейчас Белый дом является «самой продажной администрацией за всю историю Соединенных Штатов».

Ранее Трамп предупредил, что его страна скатывается в ад. Он добавил, что готов спасти ее в случае победы на выборах президента в 2024 году.

До этого политик заявил, что США ждет экономический кризис, схожий с периодом Великой депрессии 1929–1939 годов. По его мнению, причиной кризиса станет политика действующего главы государства. Он также добавил, что при действующей американской администрации США «превратились в банановую республику», у которой нет границ и есть нечестные выборы.