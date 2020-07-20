Трамп признал неточности в оценке ряда показателей пандемии

https://static.news.ru/photo/c8f5c95a-c9f3-11ea-aa59-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/CNP/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп признал, что он совершает ошибки в оценке некоторых показателей пандемии коронавируса. Такое заявление последовало после того, как главе государства продемонстрировали фрагменты из наиболее сомнительных его утверждений.

Я полагаю, что все совершают ошибки, — заявил глава государства в интервью телеканалу Fox News.

Так, в ходе интервью было установлено, что президент Соединённых Штатов использует формулировку «смертность» при обсуждении уровня летальности заболевания. В частности, Трамп утверждал, будто данный показатель в США является одним из самых низких в мире.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, уровень летальности COVID-19 в США, занимающих 7-е место в списке, ниже, чем в Великобритании, Мексике, Иране, Индонезии, Египте и Ираке, однако выше, чем в остальных странах.

Известно, что Белый дом использует статистику Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которой летальность в США ниже, чем в Италии и Франции, но выше, чем в Бразилии и Южной Корее. Примечательно, что в графиках Белого дома, которые принесли Трампу во время интервью, не были указаны Россия и ряд других государств.

Согласно последним данным, в США выявлено свыше 3,73 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 140 255 человек, выздоровели 1 122 720 пациентов. Наибольшее число смертей приходится на штаты Нью-Йорк (более 34,4 тысячи), Нью-Джерси (около 15,7 тысячи) и Массачусетс (более 8,4 тысячи). В Соединённых Штатах третьи сутки подряд коронавирусом заражаются более 70 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 771,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 550,3 тысячи пациентов, умерли 12,3 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп отказался назвать флаг Конфедерации времён Гражданской войны оскорбительным. По мнению главы Соединённых Штатов, флаг конфедератов вызывает гордость у американцев, которые любят Юг.