Трамп пригрозил наложением вето на оборонный бюджет в 2021 году

https://static.news.ru/photo/545aa46e-cb81-11ea-a1c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Capt. Robyn Haake/Global Look Press

Администрация Белого дома сообщила о вероятном наложении вето президентом США Дональдом Трампом на оборонный бюджет 2021 финансового года, который начнётся с 1 октября. Однако этого может не произойти, если Конгресс примет его в текущей форме.

Главная претензия к законопроекту, который рассматривает палата представителей Конгресса, это положение о переименовании нескольких военных баз. Последние названы в честь генералов Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США.

По мнению представителей Белого дома, данная поправка является попыткой стереть имена героев, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что палата представителей США единогласно поддержала ужесточение санкций против газопровода «Северный поток — 2». Меры также затронут компании, занимающиеся прокладкой труб, страховщиков, а также предприятия, предоставившие помещения для технической модернизации судов.