Трамп предсказал бум на бирже перед президентскими выборами в США

https://static.news.ru/photo/54ff8c88-c9db-11ea-b599-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Показатели фондового рынка поднимутся до рекордного уровня к президентским выборам в США, которые намечены на 3 ноября. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп.

Он отметил, что экономика Штатов растёт «такими темпами, которые никто не ожидал», несмотря на желание демократов «держать её закрыто» как можно дольше. Хозяин Белого дома напомнил, что в начале июля индекс электронной биржи Nasdaq поднялся до рекордной отметки — 10 431 пункт, а промышленный индекс Dow Jones в настоящее время приближается к максимуму.

Фондовый рынок достигнет самого высокого показателя в истории, возможно, уже 3 ноября, — предположил Трамп.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп заявил о наличии опросов, свидетельствующих о его лидерстве в так называемых колеблющихся штатах. Таким образом он прокомментировал исследование телеканала, согласно которому его конкурент Джо Байден имеет 15-процентное преимущество.