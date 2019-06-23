Президент США Дональд Трамп продолжает давить на Тегеран в преддверии инициированного Вашингтоном заседания Совета Безопасности ООН по Ирану, назначенного на 24 июня. Американский лидер, ещё недавно с гордостью заявлявший о том, что предотвратил атаку на иранскую территорию, теперь говорит лишь об «отложенном» ударе. Издание The Washington Post, в свою очередь, сообщает о том, что президент США на днях одобрил кибератаку против Ирана. А в день заседания Совбеза Трамп намерен объявить об ужесточении антииранских санкций.

«Сделаем Иран вновь великим», — с таким предложением, обыгрывающим его собственный предвыборный лозунг, выступил Дональд Трамп. Пока, впрочем, возродить иранское величие лидер США будто бы не стремится. Едва только зашли разговоры о взвешенности его позиции — в связи с отменой удара по Ирану, — как сам хозяин Белого дома заявил: атака не отменена, она отложена.

Я никогда не отзывал удар по Ирану, как некоторые неверно сообщают, я лишь остановил его на данном этапе! — написал Трамп на своей странице в Twitter.

С другой стороны, вполне возможно, что президент США действительно осознаёт бесперспективность полномасштабного военного конфликта. Так, по данным The Wall Street Journal, главными подстрекателями удара по Ирану были люди из числа советников Трампа по вопросам нацбезопасности. Однако президент пошёл против их пожеланий и отказался от эскалации.

Эти люди хотят втянуть нас в войну, и это отвратительно, — цитирует WSJ слова Трампа, якобы сказанные им анонимному источнику издания. — Нам больше не нужны войны.

Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

The Wall Street Journal в выгораживании президента и приписывании ему миролюбия едва ли заинтересованы — ранее Трамп уже обвинял издание в перевирании его слов и распространении фейковых новостей. Поэтому если такая информация появилась, то вполне вероятно, что лидер США и впрямь пытается сдержать особо активных «ястребов». Но внутриамериканские политические игры не отменяют того, что давление на Иран продолжается и усиливается. Так, например, издание The Washington Post со ссылкой на источник в американской разведке сообщило о том, что Трамп санкционировал кибератаку на иранские компьютерные системы, ответственные за запуск ракет. Более того, и президент, и глава Государственного департамента США Майкл Помпео уже заявили о расширении антииранских санкций. По словам госсекретаря, давление продолжится, пока иранцы не пойдут на переговоры по ядерной программе.

Когда иранские власти решат отказаться от насилия и выбрать путь дипломатии, они знают, как с нами связаться. До тех пор дипломатическая изоляция и экономическое давление против режима будут усиливаться, — отметил Помпео.

По словам Трампа, о расширении антииранских санкций станет известно 24 июня, в день заседания Совета Безопасности ООН, созванного США. Вероятно, новые ограничения против Тегерана будут приняты Вашингтоном единолично, так как и Москва, и Пекин, обладающие правом вето в Совбезе, следовать за американцами едва ли заинтересованы. Показательный факт: незадолго до заседания влиятельное китайское новостное агентство Sohu выпустило материал, в котором говорится о том, что именно позиция Путина по Ирану является сдерживающим фактором для Трампа.

Заседание совбеза ООН Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Но, конечно, на «метания» американского лидера между заявлениями об отменённом ударе и обещаниями усилить давление значительное влияние оказывает внутриполитическая ситуация в США. Трамп явно метит на второй срок в Белом доме — об этом он говорил ещё после своего избрания в 2016-м. Однако ситуация вокруг Ирана стала для него, пожалуй, одним из главных провалов президентства. Раскритиковав заключённую Обамой сделку (которая как-никак добавила стабильности на Ближнем Востоке), он, выйдя из неё, пока так и не смог предложить альтернативы. И его внутриполитические оппоненты, разумеется, уже пользуются этим. Так, например, сенатор-демократ Берни Сандерс, который намерен участвовать в президентских выборах 2020-го (по опросам он опережает Трампа на 9%), в интервью телеканалу CBS обвинил действующего главу государства в эскалации напряжённости. По его словам, президент «сам поджёг корзину с бумагой и теперь тушит её».

Он помог устроить кризис [вокруг Ирана], а затем он остановил атаки, — подчеркнул Сандерс.

Судя по соцопросам, мнение сенатора разделяют многие американцы. А значит, Трампу придётся умело лавировать между запросом избирателей, вашингтонскими «ястребами» и собственными амбициями. Иными словами, на войну с Ираном он вряд ли пойдёт, но «подогревать» ситуацию наверняка будет. А до какой степени — зависит, видимо, не от него.