Трамп похвастался, что в НАТО работают по его указке

Трамп похвастался, что в НАТО работают по его указке Трамп заявил, что лидеры НАТО выполняют все его пожелания

Президент США Дональд Трамп в интервью CNBC заявил, что лидеры НАТО делают все, что он пожелает. По его словам, они также называют Соединенные Штаты «самой горячей страной» в мире.

Сегодня это самая горячая страна в мире, без всяких сомнений. Так мне сказали все лидеры НАТО, которые делают все, что я хочу, — поделился Трамп.

По словам американского лидера, похвалу в адрес США он также получил от короля Саудовской Аравии, лидеров ОАЭ и Катара. Глава Белого дома выразил уверенность в том, что его страна «вновь на подъеме». Трамп также признался, что рад этому способствовать.

Ранее президент США озвучил условие для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп допустил, что увидится с ним до конца 2025 года. По его словам, для этого необходимо заключить сделку с Пекином.

Также стало известно, будет ли Трамп участвовать в следующих выборах президента США, которые состоятся в 2028 году. Политик допустил, что на этот раз он откажется от гонки за кресло главы государства.