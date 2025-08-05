Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 17:57

Трамп похвастался, что в НАТО работают по его указке

Трамп заявил, что лидеры НАТО выполняют все его пожелания

НАТО НАТО Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в интервью CNBC заявил, что лидеры НАТО делают все, что он пожелает. По его словам, они также называют Соединенные Штаты «самой горячей страной» в мире.

Сегодня это самая горячая страна в мире, без всяких сомнений. Так мне сказали все лидеры НАТО, которые делают все, что я хочу, — поделился Трамп.

По словам американского лидера, похвалу в адрес США он также получил от короля Саудовской Аравии, лидеров ОАЭ и Катара. Глава Белого дома выразил уверенность в том, что его страна «вновь на подъеме». Трамп также признался, что рад этому способствовать.

Ранее президент США озвучил условие для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп допустил, что увидится с ним до конца 2025 года. По его словам, для этого необходимо заключить сделку с Пекином.

Также стало известно, будет ли Трамп участвовать в следующих выборах президента США, которые состоятся в 2028 году. Политик допустил, что на этот раз он откажется от гонки за кресло главы государства.

Дональд Трамп
НАТО
Вашингтон
лидеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вспышка опасного заболевания унесла еще одну жизнь в Нью-Йорке
Олимпийская чемпионка напала на возлюбленного
В Госдуме предложили новый способ борьбы с разводами
Нерд — это новый крутой? Значение и эволюция термина
Трамп поднялся на крышу Белого дома в поисках «места для размещения ракет»
Школьник получил ожоги после игр с бутылкой и зажигалкой
Саманта Смит: правда и мифы о гибели «девочки, которая не боялась СССР»
Гидроцикл снес двух российских школьниц в Японском море
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.