Трамп поднял пошлины для Канады «в ответ на бездействие» Трамп поднял пошлины для Канады до 35%

Президент США Дональд Трамп подписал указ об увеличении торговых пошлин для Канады с 25 до 35%, сообщается на сайте Белого дома. Как уточняется, решение, которое было принято «в ответ на продолжающееся бездействие» Оттавы, вступит в силу 1 августа.

В документе сказано, что Оттава «не смогла оказать содействие в сдерживании продолжающегося потока» запрещенных веществ. В бюллетене подчеркивается, что товары, транспортированные в США транзитом, то есть через третью страну, с целью избежания пошлин, будут облагаться налогом еще большим — в размере 40%.

Ранее Индия также прокомментировала заявление президента США о введении с 1 августа пошлин в размере 25% для Нью-Дели. Она заявила, что сделает все необходимое для защиты собственных национальных интересов. Власти напомнили, что придают первостепенное значение защите и благосостоянию собственных фермеров и бизнеса.

Тем временем появилась информация, что Китай и США договорились сохранить действующие тарифные послабления еще на три месяца. Решение было объявлено по итогам двухдневных переговоров в Стокгольме с участием высокопоставленных представителей обеих стран.