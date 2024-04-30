Трамп ответил, как поступит с нелегалами при победе на выборах президента Трамп планирует привлечь армию к высылке нелегалов после победы на выборах в США

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал привлечь Национальную гвардию США к депортации нелегалов, если победит на грядущих выборах главы государства, сообщает Time. По словам политика, если нацгвардия не справится с ситуацией с мигрантами внутри страны и на границе, он прибегнет к помощи других подразделений ВС США.

Но если у них не получилось это сделать, я бы задействовал и другие подразделения [армии], — сказал экс-хозяин Белого дома.

По мнению Трампа, в реализации идеи о депортации мигрантов необходимо опираться на местные правоохранительные органы. Политика также спросили, означают ли его слова, что он намерен пойти против закона от 1878 года, запрещающего применение силы против гражданских лиц. В ответ он сказал, что не считает его применимым к нелегалам.

Это не гражданские лица. Эти люди нелегально попали в нашу страну, — напомнил Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что в последние дни Трамп смягчил позицию относительно финансовой помощи Украине. В частности, он изменил мнение насчет одобрения закона о предоставлении Вашингтоном Киеву $61 млрд. Трамп поддержал спикера палаты представителей Майка Джонсона и промолчал в день обсуждения проекта.