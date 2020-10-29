Трамп осудил нападение на верующих в Ницце и призвал остановить насилие

https://static.news.ru/photo/beeaae26-1a0c-11eb-b593-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что насилию со стороны исламских радикалов пришло время положить конец, и осудил нападение на церковь Нотр-Дам в Ницце.

Сердца наши с народом Франции. Америка выступает вместе с нашим старейшим союзником в этой борьбе с терроризмом. Эти нападения радикальных исламистов должны немедленно прекратиться. Ни одна страна, будь то Франция или еще кто-то, не может долго с этим мириться, — написал Трамп в Twitter.

Our hearts are with the people of France. America stands with our oldest Ally in this fight. These Radical Islamic terrorist attacks must stop immediately. No country, France or otherwise can long put up with it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2020

В четверг утром мужчина в Ницце с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей совершил радикализированный мусульманин. Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом».

Кроме того, 29 октября в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах Акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.

На национальной церемонии прощания с учителем, который демонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда и был обезглавлен радикалом, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур. После этого исламский мир осудил французского лидера, а по всему миру прокатилась волна демонстраций против властей Франции и журнала.

Как писал NEWS.ru, ранее патриарх Кирилл назвал чудовищным злодеянием теракт в Ницце.