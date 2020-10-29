Патриарх Кирилл назвал чудовищным злодеянием теракт в Ницце

https://static.news.ru/photo/9940c084-1a07-11eb-8898-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после теракта в церкви Нотр-Дам в Ницце выразил соболезнования и назвал произошедшее «чудовищным злодеянием», которое было совершено с помощью «кощунственного использования религиозных лозунгов». Об этом сообщила пресс-служба главы РПЦ.

Совершаемые при кощунственном использовании религиозных лозунгов чудовищные злодеяния не смогут поколебать стремление людей к мирной жизни, заставить их следовать злой воле преступников и признать нормой бесчеловечную идеологию жестокости и насилия, — написал патриарх Кирилл в обращении.

Патриарх Кирилл также выразил соболезнования родственникам жертв и пострадавших, а также верующим и духовенству Ниццы.

Вестью о гибели и ранении прихожан собора Нотр-Дам в Ницце в результате нападения на них вооружённого ножом человека глубоко опечален. Глубоко сопереживаю вам и всему французскому народу в этот тяжёлый час. Молюсь милосердному Господу о скорейшем выздоровлении раненых и их восстановлении после пережитого испытания, — заключил патриарх Кирилл.

В четверг утром мужчина в Ницце с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей совершил радикализированный мусульманин. Произошедшее градоначальник навал «исламским фашизмом».

Кроме того, 29 октября в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах Акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.

Как писал NEWS.ru, ранее генсек ООН назвал отвратительной атаку на верующих в Ницце.