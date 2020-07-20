Трамп назвал главного инфекциониста США «паникёром»

https://static.news.ru/photo/f83d570e-c9cc-11ea-8175-fa163e074e61_660.jpg Энтони Фаучи Фото: Sarah Silbiger/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп не согласен с прогнозом ведущих врачей страны и главы Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи о том, что предстоящие осень и зима станут самыми трудными в истории здравоохранения страны. По его мнению, специалисты сгущают краски.

Он немного паникёр. Всё нормально, — сказал хозяин Белого дома о Фаучи в интервью телеканалу Fox News.

Трамп также припомнил Фаучи ошибочную позицию в начале пандемии по поводу запрета на въезд в США из Китая. По словам президента, позднее инфекционист признал свою неправоту.

Что касается роста заболеваемости коронавирусом в США, то Трамп продолжает придерживаться прежней позиции. Увеличение числа случаев заражения связано с подходом властей к тестированию населения. По его словам, американская система тестирования является лучшей в мире.

Ранее NEWS.ru писал, что в США за последние сутки было выявлено более 63 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в стране превышает 3,7 млн человек. За время пандемии скончались более 140 тысяч заболевших.

США занимают первое место по заболеваемости коронавирусом в мире. В первую тройку также входят Бразилия (около 2 млн заразившихся) и Индия (более 937 тысяч заболевших).

Россия находится на четвёртом месте. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 771,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 550,3 тысячи пациентов, умерли 12,3 тысячи.