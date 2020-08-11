Трамп назвал Болтона «одним из глупейших людей» в истории правительства США

https://static.news.ru/photo/3330ae08-dbd2-11ea-ae3b-fa163e074e61_660.jpgДональд Трамп и Джон БолтонФото: Chris Kleponis/www.imago-images.de/Global Look Press
Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп назвал ложью слова своего экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона о том, что руководитель Белого дома верит своему российскому коллеге Владимиру Путину больше, чем разведке США.
Джон Болтон является одним из глупейших людей, которых я встречал в правительстве. Он постоянно говорит, что я уважаю и даже доверяю[президенту] РФ Владимиру Путину больше, чем тем, кто[работает] в наших разведывательных агентствах. Это, конечно, неправда, — написал Трамп на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
John Bolton, one of the dumbest people Iâve met in government and sadly, Iâve met plenty, states often that I respected, and even trusted, Vladimir Putin of Russia more than those in our Intelligence Agencies. While of course that is not true, if the first people you met from....
Ранее Болтон сообщил, что ощутил на себе гнев действующего президента США, когда тот получил доклады разведчиков, связанные с РФ. Политик работал в администрации Трампа 17 месяцев, после чего его уволили. По версии СМИ, Болтон не нашёл общего языка с Белым домом во взглядах по ситуации в Иране, Афганистане и Северной Корее. Сам Трамп тогда говорил, что не соглашался со многими идеями Болтона.
Бывший агент контрразведки Федерального бюро расследований США Питер Стржок, уволенный после скандала из-за его переписки с коллегой, содержащей критику американского президента, написал книгу об «угрозе», которую представляет собой Дональд Трамп. Ожидается, что работа будет опубликована 8 сентября.
Руководство ФБР уволило агента Питера Стржока, которого ранее отстранили от участия в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы США. Такие меры последовали после того, как во время предвыборных президентских кампаний в 2016 году он отправлял своей любовнице СМС-сообщения, направленные против Трампа, писал NEWS.ru.