Трамп назвал Болтона «одним из глупейших людей» в истории правительства США

https://static.news.ru/photo/3330ae08-dbd2-11ea-ae3b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Джон Болтон Фото: Chris Kleponis/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп назвал ложью слова своего экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона о том, что руководитель Белого дома верит своему российскому коллеге Владимиру Путину больше, чем разведке США.

Джон Болтон является одним из глупейших людей, которых я встречал в правительстве. Он постоянно говорит, что я уважаю и даже доверяю [президенту] РФ Владимиру Путину больше, чем тем, кто [работает] в наших разведывательных агентствах. Это, конечно, неправда, — написал Трамп на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

John Bolton, one of the dumbest people Iâve met in government and sadly, Iâve met plenty, states often that I respected, and even trusted, Vladimir Putin of Russia more than those in our Intelligence Agencies. While of course that is not true, if the first people you met from.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2020

Ранее Болтон сообщил, что ощутил на себе гнев действующего президента США, когда тот получил доклады разведчиков, связанные с РФ. Политик работал в администрации Трампа 17 месяцев, после чего его уволили. По версии СМИ, Болтон не нашёл общего языка с Белым домом во взглядах по ситуации в Иране, Афганистане и Северной Корее. Сам Трамп тогда говорил, что не соглашался со многими идеями Болтона.

Бывший агент контрразведки Федерального бюро расследований США Питер Стржок, уволенный после скандала из-за его переписки с коллегой, содержащей критику американского президента, написал книгу об «угрозе», которую представляет собой Дональд Трамп. Ожидается, что работа будет опубликована 8 сентября.

Руководство ФБР уволило агента Питера Стржока, которого ранее отстранили от участия в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы США. Такие меры последовали после того, как во время предвыборных президентских кампаний в 2016 году он отправлял своей любовнице СМС-сообщения, направленные против Трампа, писал NEWS.ru.