https://static.news.ru/photo/a58bd410-c43f-11e9-9921-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Членский взнос Дании за участие в Североатлантическом альянсе намного меньше, чем у США, что является несправедливым фактом, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Дания платит 1,35% от ВВП для расходов НАТО. США платят намного больше, — написал политик в Twitter.

For the record, Denmark is only at 1.35% of GDP for NATO spending. They are a wealthy country and should be at 2%. We protect Europe and yet, only 8 of the 28 NATO countries are at the 2% mark. The United States is at a much, much higher level than that.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019

По мнению главы Белого дома, Дания может отдавать 2%, так как это состоятельная страна. Однако Трамп отметил, что все страны НАТО получают одинаковую защиту, отдавая недостаточное количество средств, из-за чего всё бремя ложится на США. В качестве доказательства он привёл таблицу, в которой показаны членские взносы.

Ранее Дональда Трампа расстроила реакция датского премьер-министра Метте Фредериксен на предложение о покупке острова Гренландия. Он подчеркнул, что «так с Соединёнными Штатами не разговаривают», писал News.ru.