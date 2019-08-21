Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Членский взнос Дании за участие в Североатлантическом альянсе намного меньше, чем у США, что является несправедливым фактом, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Дания платит 1,35% от ВВП для расходов НАТО. США платят намного больше, — написал политик в Twitter.

По мнению главы Белого дома, Дания может отдавать 2%, так как это состоятельная страна. Однако Трамп отметил, что все страны НАТО получают одинаковую защиту, отдавая недостаточное количество средств, из-за чего всё бремя ложится на США. В качестве доказательства он привёл таблицу, в которой показаны членские взносы.

Ранее Дональда Трампа расстроила реакция датского премьер-министра Метте Фредериксен на предложение о покупке острова Гренландия. Он подчеркнул, что «так с Соединёнными Штатами не разговаривают», писал News.ru.

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