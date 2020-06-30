Президент Дональд Трамп может отказаться от кампании по переизбранию, если его рейтинги не улучшатся. Об этом, по данным источников консервативного вещателя Fox News, всё чаще поговаривают в Республиканской партии. Несмотря на то, что действующий лидер является по сути единственным кандидатом от республиканцев на предстоящих президентских выборах, он ещё не получил официальную номинацию на съезде партии.

Согласно всем опросам, Трамп отстаёт от своего демократического соперника Джо Байдена на 10% и более. По данным Real Clear Politics, за второго сегодня готовы проголосовать 49,5% избирателей, а за первого только 40,3%. Причём ситуация становится хуже для президента с каждым днём: месяц назад он отставал от соперника только на 4%.

Даже любимый вещатель Трампа Fox News, который обычно поддерживал главу Белого дома, опубликовал материал о том, что тот может выйти из гонки, если негативный тренд продолжится. Источник телеканала в Республиканской партии сообщил, что из-за низких рейтингов психологическое состояние президента в последнее время является «хрупким».

Пока ещё рано судить, но, если данные опросов будут дальше ухудшаться, вероятен сценарий, при котором он отзовёт свою кандидатуру, — сообщил Fox News источник в рядах республиканцев.

Судя по всему, такая возможность обсуждается среди членов партии несмотря на то, что Трамп выиграл все праймериз.

Я слышал такие разговоры, но сомневаюсь, что это правда, — рассказал вещателю другой источник. — Я ставлю на то, что он выйдет из гонки, только если поверит, что шансов на выигрыш нет.

Официально подчинённые Трампа опровергают слухи о снятии его кандидатуры. Их главный аргумент — это то, что опросы не отражают реальной картины общественного мнения. В 2016 году нынешний президент тоже отставал от соперницы Хиллари Клинтон по опросам, но в последние недели перед голосованием сумел перетянуть ключевые штаты на свою сторону. Впрочем, сегодня его положение выглядит непрочным как раз в колеблющихся штатах, почти все из которых он уступает Байдену.

Все знают, что медиаопросы всегда были неверны в отношении Дональда Трампа — они плохо представляют республиканцев и не учитывают вероятных избирателей, — заявил представитель кампании Трампа Тим Мурто. — Всё это делается для создания ложной картины. Но это не сработает. Подобные цифры были и в 2016 году, и если бы они были верны, Хиллари Клинтон была бы сейчас президентом.

В то же время авторы опросов подчёркивают : ситуация сегодня отличается от 2016 года. Хиллари Клинтон действительно опережала Трампа на протяжении всей избирательной кампании, но её преимущество укладывалось в рамки статистической погрешности: 4% в среднем и 3,8% накануне дня голосования. Байден сегодня может гордиться таким отрывом от соперника, которого никогда не было у Клинтон. Поэтому, если бы голосование состоялось не в начале ноября, а сейчас, контроль над Белым домом перешёл бы к демократам.

На рейтингах президента сказалась пандемия коронавируса, которую ему не удалось взять под контроль в США, а также его бескомпромиссная реакция на протесты против полицейского насилия. Трамп настаивал на мягких карантинных мерах, но призывал к жёсткому разгону демонстраций. Многие американцы уверены: действовать нужно было наоборот.

Liu Jie/Global Look Press

Тревожные настроения фиксируются даже в базовых группах поддержки Трампа: среди пожилых и религиозных избирателей. Первые оказались в группе риска по заболеваемости COVID-19 и, следовательно, недовольны нескоординированной реакцией правительства на пандемию. Вторых разочаровало решение президента расчистить площадь перед церковью святого Иоанна в Вашингтоне с помощью слезоточивого газа, чтобы дать политику возможность сфотографироваться с Библией в руках.

Дональд Трамп пока что считается только предполагаемым, хоть и наиболее вероятным кандидатом на президентских выборах от республиканцев. Официальная номинация должна состояться на съезде Республиканской партии, намеченном на 24-27 августа во Флориде. У действующего главы страны уже есть необходимое число голосов делегатов для выдвижения, которые он заработал на праймериз в штатах. Его единственный соперник в рядах партии Билл Уэлд заручился только одним голосом.

Таким образом, съезд не выдвинет Трампа, только если он сам снимет свою кандидатуру. В этом случае комитет из 112 представителей партии, который определяет правила голосования перед началом каждого съезда, решит, каким образом ему будут искать замену. Существует вероятность того, что комитет разрешит делегатам голосовать вне зависимости от результатов праймериз в их штатах. Тогда они смогут выбрать кандидатом кого-нибудь, кроме Трампа, даже если он не снимет свою кандидатуру. Но в 2016 году комитет на пошёл на подобный шаг.