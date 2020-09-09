Трамп благодарен за его выдвижение на Нобелевскую премию мира

https://static.news.ru/photo/1fc354f0-f2a8-11ea-908f-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность за выдвижение его кандидатуры на Нобелевскую премию мира.

Спасибо! — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Своё сообщение он дополнил ссылкой на издание The Jerusalem Post. Позже опубликовал ссылку на статью New York Post на эту тему и поблагодарил радиоведущего Марка Левина, ретвитнув его сообщение, что Трамп «заслуживает Нобелевской премии мира», а также добавил ещё несколько публикаций.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат парламента Норвегии от «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул президента США на Нобелевскую премию мира. По его мнению, американский лидер удостоен награды за усилия по разрешению продолжительных конфликтов.