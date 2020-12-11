Трамп анонсировал начало вакцинации в США

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Президент США Дональд Трамп объявил, что вакцинация населения США от коронавируса начнётся в ближайшие 24 часа. По словам американского лидера, поставки препаратов в пункты вакцинации уже начались.

Первая вакцинация произойдёт меньше чем через 24 часа... Я горд сообщить, что мы обеспечили возможность того, чтобы эта вакцина была бесплатной для всех американцев, — приводит слова Трампа РИА Новости.

Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Также в FDA была подана заявка на регистрацию прививки от COVID-19 компании Moderna.

Pfizer и Moderna объявили, что их вакцины эффективны приблизительно на 95%, далеко за пределами ожиданий, эти вакцины также очень безопасны, — заявил президент США.

Он подчеркнул, что оба препарата в ходе исследований продемонстрировали соответствие «золотому стандарту безопасности». Трамп добавил, что США стали первой в мире страной, создавшей безопасную вакцину от коронавируса.

Пандемия, может, и началась в Китае, но мы завершим её прямо здесь, в Америке, — сделал вывод американский лидер, отметив, что в скором времени жители страны смогут вернуться к нормальной жизни.

NEWS.ru сообщал, что 11 декабря после рекомендаций экспертного совета FDA одобрила применение вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech. 17 экспертов из 22 заявляли, что достоинства препарата значительно превышают его недостатки, четверо специалистов проголосовали против одобрения вакцины.

Первой в мире вакцину от коронавируса — «Спутник V» — разработала и зарегистрировала Россия, жителям РФ вакцинация доступна с начала этой недели. Однако пока прививку сделать могут только отдельные группы населения, которые ввиду своей профессиональной деятельности вынуждены контактировать с большим количеством людей.

Также сообщалось, что с 11 декабря вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», поступила в гражданский оборот.