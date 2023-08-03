The Atlantic: контрнаступление обернулось для Киева военным кошмаром

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины не имеют каких-либо преимуществ перед российской армией, заявил обозреватель издания The Atlantic Том Николс. По мнению эксперта, контрнаступление обернулось для ВСУ военным кошмаром, так как российские войска были готовы к атакам противника и сумели подготовить надежную оборону. Он отметил, что вооружения, поставляемые Киеву западными партнерами, не смогут переломить ситуацию в пользу украинцев.

Цель [армии России] — уступить как можно меньше территории, заставляя платить кровью за каждый дюйм. Нападение на окопавшуюся армию, как это делают сейчас украинцы, — это военный кошмар, — утверждает Николс.

По словам обозревателя, украинцы также уступают Вооруженным силам России в плане численности войск. Он подчеркнул, что само решение Киева начать контрнаступательную операцию является «чудом».

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин ранее заявил, что украинское контрнаступление заметно затянулось. По его мнению, это связано с большими потерями как в технике, так и в живой силе. Гагин подчеркнул, что в настоящее время на передовой «горячо везде», однако каких-либо значимых событий не наблюдается. Противник продолжает атаковать российские позиции малыми группами при поддержке бронетехники, отметил он.