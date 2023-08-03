Советник Пушилина объяснил медленные темпы контрнаступления ВСУ Советник врио главы ДНР: контрнаступление ВСУ замедлилось из-за больших потерь

Фото: МО Украины

Контрнаступление Вооруженных сил Украины затянулось из-за больших потерь, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в интервью РИА Новости. Однако, по его словам, противник продолжает атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой.

Но на данным момент само так называемое контрнаступление ВСУ — оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике, — сказал Гагин.

В настоящее время общая обстановка по всей линии боевого соприкосновения не показывает каких-либо «значимых событий», отметил советник Пушилина. При этом он подчеркнул, что сейчас на передовой «горячо везде».

Издание Politico написало, что отсутствие успехов ВСУ при интенсивной военной поддержке Запада вызывает много вопросов в США. Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер уже потребовал от украинского командования объяснения за провал наступательной операции на Запорожском направлении.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что у ВСУ нет «никакого графика» для контрнаступления. По его словам, на данный момент обстановка в стране остается сложной.