Телеведущая решила уехать из Нью-Йорка из-за «ненависти к белым»

https://static.news.ru/photo/432c5d28-2a7b-11eb-9536-fa163e074e61_660.jpg Мегин Келли Фото: kremlin.ru

Американская журналистка Мегин Келли (Megyn Kelly), когда-то бравшая интервью у президента РФ Владимира Путина, заявила о своём решении покинуть Нью-Йорк вместе с семьёй, так как столкнулась с признаками «ненависти к белым».

Об этом она рассказала в эфире своего собственного подкаста. По её словам, кроме того, жить в мегаполисе из-за последствий пандемии стало гораздо хуже.

После нескольких лет сопротивления этому мы всё-таки покинем город, — сказала журналистка.

По её словам, школы в Нью-Йорке уже давно имеют крайне левые убеждения, которые не совпадают с её собственными. При этом Келли это не беспокоило, так как среди её друзей есть граждане с либеральными взглядами. Однако в последние месяцы многие стали придерживаться полярных взглядов, передаёт Lenta.ru.

Кроме того, ведущая процитировала письмо, которое распространялось в школе её сыновей. В нём говорилось, что «убийца-полицейский сидит в каждой школе, где учатся белые дети». Подобное заявление возмутило журналистку, особенно то, как родителям предлагалось поддерживать эти убеждения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк, назвавший темнокожих игроков цветными, покинул свой пост. Об этом сообщила организация на своём сайте.



