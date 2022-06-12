«Субпродукт помощи Украине»: Байден про рекордные цены на бензин в США Байден назвал высокую инфляцию и рекордные цены на бензин «субпродуктом» помощи Украине

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Американский президент Джо Байден заявил, что рекордные уровень инфляции и цены на бензин в США являются побочным продуктом помощи Украине. Глава государства отметил, что Запад якобы знал, во что поддержка Украине обойдётся американцам и партнёрам по НАТО. Он добавил, что все понимали, что цены на еду резко поднимутся, пишет РИА Новости.

Это последовательно, и субпродукт, я говорил в своё время, когда мы решили, что будем помогать Украине, что я хотел донести: нам это тоже будет стоить. Это будет стоить западным странам, будет стоить НАТО. Будет стоить европейским странам и нам, — рассказал Байден.

Он предупредил американцев в том, что с текущим уровнем инфляции придётся пожить «какое-то время».

Из-за рекордных цен на бензин в Великобритании начали массово увольняться таксисты и люди, чья профессия связана с вождением автомобиля, написала ранее газета The Observer. Отмечается, что цена за литр неэтилированного бензина составила 182,31 пенса (130 рублей), а полный бак среднего семейного автомобиля обойдётся в £100 (7129 рублей). Автор статьи указал на то, что некоторые британцы тратят на топливо до £350 в неделю. Эксперты заявляют, что людям приходится платить для того, чтобы иметь право работать.