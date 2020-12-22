Сторонники Трампа проведут свою онлайн-«инаугурацию»

https://static.news.ru/photo/dae4456c-4426-11eb-97e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Lamparski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американцы, поддерживающие президента Дональда Трампа, планируют провести свою онлайн-«инаугурацию» 20 января 2021 года. В этот же день должна состояться официальная церемония принятия присяги победившего на выборах Джо Байдена.

Сторонники Трампа уже создали в соцсети Facebook специальную страницу, где сообщается, что мероприятие пройдёт 20 января. Всего в этом сообществе действующего президента США поддерживают порядка 325 тысяч человек, при этом они не связаны какой-либо формальной организацией. Принять участие в «инаугурации» выразили желание уже 62 тысячи американцев, сообщает «ПолитЭксперт».

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп заявил ряду своих советников, что будет ждать, когда его насильно выведут из Белого дома по ступеням. Телеканал CNN отмечает, что Трамп передумал покидать Овальный кабинет в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. По данным телеканала, извещённые нынешним хозяином Белого дома советники испытывают тревогу от идеи Трампа, всё ещё отказывающегося признавать поражение на выборах, однако до конца не верят, что он действительно так поступит.

Ранее у Трампа были «грандиозные планы» в день инаугурации Байдена покинуть Белый дом на вертолёте и позже, пересев на самолёт, полететь на митинг сторонников во Флориду.

Выборы в США состоялись 3 ноября, и, по данным большинства американских СМИ, Байден набрал больше голосов. Но если это Трамп ещё пытается оспорить, то вряд ли он может сделать что-то с голосованием коллегии выборщиков, которые 14 декабря также отдали победу Байдену. Теперь результаты выборов 6 января 2021 года должен утвердить конгресс.