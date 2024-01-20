Бунтарский чат-бот Илона Маска привлек $500 млн Стартап Маска в области искусственного интеллекта получил $500 млн

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Компания Илона Маска xAI, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, получила от инвесторов $500 млн, сообщает Bloomberg. Ближайшая цель стартапа в настоящий момент — собрать $1 млрд. В дальнейшем компания, уже создавшая бунтарский чат-бот Grok, планирует добраться до суммы $15–20 млрд.

Продукт Маска, чат-бот под названием Grok, разработан с использованием постов в социальной сети Twitter (X), которой также владеет Маск. Интеграция в соцсеть позволяет технологии получать доступ к самым свежим данным для генерации ответов и обгонять по скорости другие чат-боты.

Grok, который рассматривается как главный соперник знаменитого ChatGPT, презентовали в ноябре прошлого года. Чат-бот создан по образцу «Автостопом по галактике». По словам разработчиков, Grok имеет бунтарские наклонности и способен отвечать на вопросы с долей остроумия. Также чат-бот готов давать ответы на острые вопросы, которые обычно отвергают его конкуренты.

Ранее Маск обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком перспективы развития искусственного интеллекта и заявил, что в будущем новая технология избавит всех людей планеты от необходимости работать. По словам предпринимателя, работа останется исключительно для личного удовлетворения, а не как способ заработка и выживания.