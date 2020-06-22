Старший советник Трампа намерен покинуть свой пост

https://static.news.ru/photo/baa512d6-b484-11ea-9a65-fa163e074e61_660.jpg Кевин Хассет Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Старший советник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кевин Хассет планирует покинуть свой пост летом 2020 года. Официально его должность называлась председатель Совета экономических консультантов при президенте США.

На данный момент неизвестно, кто займёт его пост. Хассет намерен занять должность приглашенного профессора Гуверовского института войны, революции и мира при Стенфордском университете, пишет Axios.

На посту председателя он находился с сентября 2017 года по июнь 2019. Однако из-за пандемии коронавируса был экстренно возобновлён в марте 2020 года.

Ранее Хассетт выступал за увеличение расходов на борьбу с безработицей. Он предупреждал, что безработица в США может достичь показателей времен Великой депрессии.

NEWS.ru информировал ранее, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выступил с заявлением. По его словам, американский лидер Дональд Трамп к деловым встречам готовится хуже, чем президент РФ Владимир Путин.