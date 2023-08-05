Стало известно, сколько триллер Нолана «Оппенгеймер» заработал с 21 июля Триллер Кристофера Нолана «Оппенгеймер» заработал $500 млн

Фото: Steve Vas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Знаменитости присутствуют на премьере фильма «Оппенгеймер» в Лондоне

Биографический триллер режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» с 21 июля заработал $500 млн. Фильм рассказывает о жизни физика Роберта Оппенгеймера из США. Он известен как создатель атомной бомбы, передает The Hollywood reporter.

Главного героя в триллере сыграл актер Киллиан Мерфи, известный своими ролями в фильмах «Темный рыцарь», «Начало» и сериале «Острые козырьки». «Оппенгеймер» вышел в прокат вместе с комедией «Барби», которая собрала $800 млн.

Кристофер Нолан также создал всем известные кинокартины «Темный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар» и другие. «Оппенгеймер» тоже стал одним из успешных проектов режиссера.

Ранее сообщалось, что московские кинотеатры отказались показывать пиратские версии голливудских фильмов «Барби» и «Оппенгеймер». В сетях кинотеатров «Люксор», «Синема Парк/Формула Кино», «Москино» и КАРО сообщили, что без прокатного удостоверения фильмы не могут быть показаны на большом экране.

До этого сообщалось, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» могут появиться на экранах российских кинотеатров уже в августе. Отмечалось, что пиратские копии фильмов привезут из Армении. По словам очевидцев, стенды-афиши фильмов, которые ставят прямо перед выходом фильмов в прокат, уже появились в Екатеринбурге рядом с кассами кинотеатра в торговом центре «Пассаж».