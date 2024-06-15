Стало известно о кампании США по дискредитации китайской вакцины от ковида Reuters: Пентагон организовал кампанию по дискредитации вакцины Sinovac в Азии

Пентагон в разгар пандемии COVID-19 начал секретную кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса Sinovac с целью уменьшить растущее влияние Китая в странах Юго-Восточной Азии, в том числе на Филиппинах, сообщает агентство Reuters по итогам проведенного расследования. По данным агентства, американские военные создали сотни фальшивых интернет-аккаунтов, через которые распространяли фейковую информацию.

Как пишет Reuters, кампания была направлена на то, чтобы посеять сомнения в эффективности китайской вакцины, а также другой жизненно важной помощи, поставляемой из Китая, в том числе медицинских масок и наборов для диагностики. Агентство обнаружило порядка 300 фальшивых аккаунтов в соцсети X, на которых публиковались сообщения с призывом не верить КНР и отказаться от использования вакцины, разработанной китайскими учеными. Аккаунты, на которые подписались десятки тысяч пользователей, были удалены после обращения Reuters к представителям платформы.

По данным агентства, наиболее интенсивно кампания велась на Филиппинах, но США также распространяли фейки в странах Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Публикации были адаптированы под реалии того или иного региона — в частности, распространялись утверждения о том, что в вакцине Sinovac содержится свиной желатин, который запрещен для употребления в исламе.

Отмечается, что военная программа началась при бывшем президенте США Дональде Трампе и продолжалась несколько месяцев после президентства Джо Байдена — даже после того, как руководства соцсетей предупредили новую администрацию о недопустимости распространения дезинформации о коронавирусе. Источники агентства, участвовавшие в планировании и реализации кампании, сообщили, что Пентагон проигнорировал ее возможные негативные последствия, в том числе рост числа смертей от коронавируса.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что свыше 80 тысяч человек в России инфицированы коронавирусом. По его информации, около 20 тысяч из них находятся в медицинских учреждениях.