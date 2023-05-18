Озвучена примерная дата, когда США перестанут финансировать Киев Aube Digitale: США могут прекратить финансово помогать Украине к середине лета

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Поставка вооружения на Украину

США могут прекратить оказывать финансовую помощь Украине ближе к середине лета, после того как Киев исчерпает выделенные Вашингтоном $6 млрд. Всего на данный момент киевская власть получила около $113 млрд в качестве военной и бюджетной поддержки, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на статью издания Aube Digitale.

Последняя санкционированная конгрессом масштабная программа помощи Украине насчитывает около $6 млрд, которые, как ожидается, будут исчерпаны к середине лета, — считают обозреватели.

По данным издания, Пентагон больше не сможет спонсировать Украину и прекратит оказывать ей финансовую поддержку примерно в середине июля. Обозреватели уточнили, что Белый дом при этом может вновь обратиться к конгрессу с просьбой выделить дополнительные средства, но вероятность положительного ответа очень низкая. Это связано с тем, что Вашингтон испытывает проблемы с потолком госдолга, в стране существует риск дефолта. Кроме того, США могут отказаться от помощи украинскому режиму из-за неудач ВСУ и затягивания контрнаступления.

Financial Times ранее написало, что у ВСУ в следующие пять месяцев будет последний шанс переломить ход СВО. По данным издания, украинская армия получила лучшее из возможного вооружения, а «у бюджета США больше нет гибкости для того, чтобы продолжать выписывать чеки».