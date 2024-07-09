В НАТО назвали будущее Украины необратимым CNN: в декларации по саммиту НАТО принятие Украины хотят назвать необратимым

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

В проекте декларации по саммиту НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, вступление в Североатлантический альянс Украины хотят охарактеризовать как «необратимое», сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. Однако Киев все равно должен заняться проведением демократических реформ в стране.

Белый дом поддерживает использование этого термина в итоговой декларации, если в документе также подтверждается, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться, сказал анонимный американский чиновник. Авторы уточнили, что проект декларации еще может измениться до принятия окончательного варианта. При этом отмечается, что содержание в документе такой формулировки должно стать «важным сигналом для Киева и Москвы».

Это очень серьезные усилия по приведению Украины в положение, как я уже сказал ранее, когда она будет готова взять на себя свои роли и обязанности в Альянсе с первого дня, — отметил высокопоставленный представитель администрации США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет максимально внимательно следить за саммитом НАТО, который стартует 9 июля в Вашингтоне. Трехдневный саммит с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» будет посвящен 75-й годовщине образования Блока.

До этого заместитель генсека Альянса Мирча Джоанэ заявил, что особый акцент на саммите НАТО в Вашингтоне сделают на Черном море. При этом он подчеркнул, что военный блок не хочет становиться частью конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что на предстоящем саммите будет дан чрезвычайно ясный сигнал о необратимом пути Киева к евро-атлантической семье.